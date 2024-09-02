Андрей Мостовой: в «Зените» удача отвернулась от меня. Сборная — способ почистить мозг

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о своих трудностях в клубе и о том, как сборная помогает ему справиться с этим.

«Первые туры был в составе. Кто выходил вместо меня — забивали. Удача отвернулась от меня. Приезд в сборную — способ почистить мозг. Надеюсь, что всё наладится», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров.