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Андрей Мостовой: в «Зените» удача отвернулась от меня. Сборная — способ почистить мозг

Андрей Мостовой: в «Зените» удача отвернулась от меня. Сборная — способ почистить мозг
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о своих трудностях в клубе и о том, как сборная помогает ему справиться с этим.

«Первые туры был в составе. Кто выходил вместо меня — забивали. Удача отвернулась от меня. Приезд в сборную — способ почистить мозг. Надеюсь, что всё наладится», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров.

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