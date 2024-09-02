Баринов: сборная легионеров РПЛ была бы в разы сильнее Вьетнама и Таиланда

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов усомнился в целесообразности проведения товарищеских матчей сборной России с командами Вьетнама и Таиланда.

— Хотел бы матч сборной России со сборной легионеров РПЛ?

— Было бы круто. У нас хорошие иностранцы. Думаю, что эта сборная была бы в разы сильнее Вьетнама и Таиланда, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сборная России сыграет с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября соответственно. Оба своих последних товарищеских матча подопечные Валерия Карпина выиграли с одинаковым счётом 4:0 — 21 марта у Сербии и 7 июня у Беларуси. Перед этим в ноябре 2023 года россияне нанесли сокрушительное поражение сборной Кубы (8:0).