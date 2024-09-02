Андрей Мостовой: хочется уехать в Европу, но уйти туда из российской команды не так легко

Игрок сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что хотел бы попробовать свои силы в зарубежной команде.

— Хотелось бы уехать в Европу, но не так легко уйти из российской команды. Играть в «Зените» — это вызов. В команду приходят игроки за большие деньги.

— Интерес из Европы был, но не этим летом. У меня заканчивался контракт, поэтому был интерес из Европы.

— Вдохновляет пример Кузяева?

— Всё зависит от ситуации. Может, у нас всё наладится. Далер молодец. У него была другая ситуация — закончился контракт и он был постарше, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом. Наибольшее клубное представительство в сборной на этом сборе имеет московский «Локомотив» — восемь футболистов.