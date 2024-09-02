Данил Круговой: ничего не знаю о сборных Вьетнама и Таиланда

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался о предстоящих матчах национальной команды с Вьетнамом и Таиландом.

— Честно скажу, ничего не знаю о соперниках. Знаю, что 101-е и 115-е места в ФИФА у этих сборных.

— Убойный футбол?

— Посмотрим (смеётся). Едем за победой. 100% должны без проблем выигрывать, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября с Таиландом. Оба матча пройдут на выезде.

26-летний Круговой перешёл в ЦСКА на правах свободного агента летом 2024 года, за полгода до этого подписав предварительное соглашение. Защитник является воспитанником «Зенита», за который и играл последние четыре сезона.