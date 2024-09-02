Данил Круговой рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть

Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой заявил, что хотел бы сыграть с национальной командой Аргентины.

«Конечно, хочется сыграть с Аргентиной», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Аргентина является действующим чемпионом мира по футболу. Также национальная команда из Южной Америки этим летом стала победителем Кубка Америки по футболу 2024 года.

Сборная России в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом. Наибольшее клубное представительство в сборной на этом сборе имеет московский «Локомотив» — восемь футболистов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.