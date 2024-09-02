Карпин: до Москвы добирались на автобусе 13 часов. Устали ли? А сами как думаете?

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о трудностях поездки из Ростова в Москву на автобусе перед началом учебно-тренировочного сбора.

«Из Ростова до Москвы добрались на автобусе. 13 с половиной часов на автобусе. Устали? Сами как думаете», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

В связи с событиями на Украине в феврале 2022 года УЕФА совместно с ФИФА приняли решение отстранить все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. После этого решения сборная России проводит только товарищеские матчи.

Сборная России в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом. Наибольшее клубное представительство в сборной на этом сборе имеет московский «Локомотив» — восемь футболистов.