Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборной России с Вьетнамом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что его команда сумеет без проблем победить сборную Вьетнама в товарищеском матче.

«Хотелось бы, чтобы обыграли Вьетнам без вопросов. Ночной перелёт, игра при влажности и духоте, поле не самого высокого качества. Но это не снимает ответственности с нас. Играем с теми, кто может играть с нами. Не так много сборных, которые свободны», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между сборными Вьетнама и России состоится 5 сентября. 7 сентября сборная России сыграет с Таиландом. Обе встречи пройдут на выезде.

Валерий Карпин работает со сборной России с лета 2021 года. С марта 2022 года российский футбол изолирован от международного.