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Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборной России с Вьетнамом

Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборной России с Вьетнамом
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что его команда сумеет без проблем победить сборную Вьетнама в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотелось бы, чтобы обыграли Вьетнам без вопросов. Ночной перелёт, игра при влажности и духоте, поле не самого высокого качества. Но это не снимает ответственности с нас. Играем с теми, кто может играть с нами. Не так много сборных, которые свободны», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между сборными Вьетнама и России состоится 5 сентября. 7 сентября сборная России сыграет с Таиландом. Обе встречи пройдут на выезде.

Валерий Карпин работает со сборной России с лета 2021 года. С марта 2022 года российский футбол изолирован от международного.

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