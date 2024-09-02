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Данил Круговой: у Дивеева что-то с ахиллом, его будет не хватать в сборной

Данил Круговой: у Дивеева что-то с ахиллом, его будет не хватать в сборной
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Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой отреагировал на повреждение своего соотечественника и одноклубника Игоря Дивеева.

«Конечно, будет не хватать Дивеева в сборной. У него что-то с ахиллом. Желаю ему скорейшего выздоровления», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее пресс-служба сборной России объявила, что футболисты Игорь Дивеев и Александр Солдатенков не смогут помочь национальной команде по медицинским причинам. Сборная России в сентябре в рамках учебного сбора проведёт два товарищеских матча на выезде: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

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