Круговой: я соскучился по взаимодействиям с Мостовым

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился своими ожиданиями от возможного возобновления связки с партнёром по команде Андреем Мостовым.

«Я соскучился по взаимодействиям с Мостовым. Надеюсь, что вспомним былые времена», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

Напомним, оба футболиста вызваны сборную России, которая в сентябре сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.