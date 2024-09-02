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Валерий Карпин: сборную России вернут в официальные матчи. Через год-два, но вернут

Валерий Карпин: сборную России вернут в официальные матчи. Через год-два, но вернут
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил цель товарищеских матчей с командами Вьетнама и Таиланда.

«Польза от сборной и матчей такая же: собраться, понять, что тренерский штаб хочет. Понятно, что не Сербия и Камерун. Но вариться в своём соку тоже не вариант.

У меня есть чёткое понимание, для чего мы играем. Нас всё равно вернут — год, два, но вернут.

Евро-2028? Может быть, а может быть, и нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сборная России сыграет с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября соответственно. Оба своих последних товарищеских матча подопечные Валерия Карпина выиграли с одинаковым счётом 4:0 — 21 марта у Сербии и 7 июня у Беларуси. Перед этим, в ноябре 2023 года россияне нанесли сокрушительное поражение сборной Кубы (8:0).

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