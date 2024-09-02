Карпин — о матче со сборной легионеров РПЛ: вы думаете, «Ростов» отпустит игроков?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова, что национальной команде нужно было сыграть со сборной легионеров РПЛ, а не с Вьетнамом или Таиландом.

«По матчу со сборной легионеров РПЛ — много нюансов. Вы думаете, что «Ростов» отпустит игроков? Чтобы травму получили? Всем остальным командам надо это? Идея красивая», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между сборными Вьетнама и России состоится 5 сентября. 7 сентября сборная России сыграет с Таиландом. Обе встречи пройдут на выезде.

Валерий Карпин работает со сборной России с лета 2021 года. С марта 2022 года российский футбол изолирован от международного. Сообщалось, что всё будет возвращено на прежние места после окончания конфликта на Украине.