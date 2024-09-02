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Карпин: любой игрок в сборной России должен нести бремя лидера

Карпин: любой игрок в сборной России должен нести бремя лидера
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что в команде нет одного лидера.

«Посмотрим в игре, кто возьмёт на себя бремя лидера. У нас много игроков. Любой из них должен бремя нести», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом. Наибольшее клубное представительство в сборной на этом сборе имеет московский «Локомотив» — восемь футболистов.

Ранее появилась информация, что футболисты Игорь Дивеев и Александр Солдатенков не смогут помочь национальной команде по медицинским причинам

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

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