Карпин: любой игрок в сборной России должен нести бремя лидера

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что в команде нет одного лидера.

«Посмотрим в игре, кто возьмёт на себя бремя лидера. У нас много игроков. Любой из них должен бремя нести», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом. Наибольшее клубное представительство в сборной на этом сборе имеет московский «Локомотив» — восемь футболистов.

Ранее появилась информация, что футболисты Игорь Дивеев и Александр Солдатенков не смогут помочь национальной команде по медицинским причинам

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.