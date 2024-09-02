Валерий Карпин: у меня нет конфликта с Глушенковым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможном конфликте с полузащитником Максимом Глушенковым.

«Хотелось бы посмотреть на Глушенкова в сборной. Конфликта у меня с игроком быть не может. Это другой уровень. Может быть, претензия, но это точно не конфликт. К тому же я не видел, чтобы Глушенков не хотел выходить на замену», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона.

Сборная России сыграет с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября соответственно.