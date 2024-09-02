Тренер вратарей сборной России Кафанов заявил о готовности Сафонова к предстоящим матчам

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о состоянии вратаря национальной команды и «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сегодня Сафонов тренировался, завтра вылетает. У него было лёгкое недомогание. К матчам сборной он готов», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября.