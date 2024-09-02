Валерий Карпин: уровень судейства в РПЛ не соответствует уровню команд

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень судейства в РПЛ после череды скандалов на старте сезона.

— Как вам слова Дмитрия Андреева про судейство?

— Не общался. Не звонил.

— Вам близка его позиция?

— Про это все говорят. Высказался эмоционально. Зачем меня спрашиваете — если судей не дисквалифицируют, а дисквалифицируют тех, кто говорит. Ошибки повторяются. Вопрос не ко мне. Уровень судейства не соответствует уровню команд. Что хуже, что лучше — не знаю. Может, судьи у нас великолепны, а футболисты нет, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в резкой форме высказался в адрес судейской бригады, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров на выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Сегодня, 2 сентября, стало известно, что специалист был уволен из клуба.