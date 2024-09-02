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Карпин: думаете, сборная России будет подстраиваться под Вьетнам и Таиланд? Не будет

Карпин: думаете, сборная России будет подстраиваться под Вьетнам и Таиланд? Не будет
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих товарищеских матчах. Сборная России в сентябре проведёт две товарищеских встречи на выезде: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом.

«У ребят вижу глаза, которые хотят играть за сборную. Пока всё неплохо.

Что касается соперников, то на пальцах или на словах не могу донести. Видео покажем и расскажем футболистам. Вы думаете, что будем подстраиваться под Вьетнам или Таиланд? Не будем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Наибольшее клубное представительство в сборной на этом сборе имеет московский «Локомотив» — восемь футболистов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

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