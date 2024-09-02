Валерий Карпин высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Хорошо, что Соболев определился с командой. Будет хорошо играть, возможно, будет в сборной.

— Находите что-то общее с переходом Дзюбы?

— Только тот факт, что это трансфер из «Спартака» в «Зенит». Я не знаю как это было обставлено, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом.

Напомним, 27-летний Соболев официально перешёл в «Зенит» 30 августа. Данный трансфер был негативно воспринят значительной частью болельщиков в Санкт-Петербурге.