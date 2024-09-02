Виталий Кафанов: чем позже будет первая игра Сафонова в «ПСЖ», тем лучше

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игровой практике голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Перемены в Матвее будут видны при личном общении и тренировочном процессе. Перемены происходят. В «ПСЖ» другой тренировочный процесс, игроки выше уровня. Первое время было сложно. Со слов Матвея и тренера вратарей «ПСЖ» — Сафонов растёт. На это уходит время. У Лунёва ушло два-три месяца. Чем позже будет первая игра Матвея, тем лучше», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.