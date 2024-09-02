Карпин: если Дзюба захочет пройти стажировку в сборной, то разрешу без проблем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности стажировки Артёма Дзюбы в национальной команде после завершения карьеры футболиста.

— Если Дзюба закончит с футболом и попросится на стажировку в сборную, пустите?

— Сборная вряд ли научит. Здесь трудно чему-то научиться. Но если попросит, то без проблем — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.