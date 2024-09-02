Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов высказался об ошибках Лантратова в игре с «Краснодаром»

Виталий Кафанов высказался об ошибках Лантратова в игре с «Краснодаром»
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ошибки голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«Лантратов хорошо провёл отрезок. Если вратарь делает одну ошибку за 10 игр — это хорошо. Максименко ошибся в Оренбурге, а дальше играет хорошо. Могло быть две замены: Лунёв и Сафонов», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в матче, который прошёл вчера, 1 сентября, Лантратов при первом пропущенном голе выпустил мяч из руки, приземляясь на газон, а при втором — далеко отпустил мяч, после чего сбил в своей штрафной форварда «быков» Джона Кордобу, что привело к назначению пенальти в ворота железнодорожников.

Материалы по теме
Виталий Кафанов: чем позже будет первая игра Сафонова в «ПСЖ», тем лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android