Виталий Кафанов высказался об ошибках Лантратова в игре с «Краснодаром»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ошибки голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«Лантратов хорошо провёл отрезок. Если вратарь делает одну ошибку за 10 игр — это хорошо. Максименко ошибся в Оренбурге, а дальше играет хорошо. Могло быть две замены: Лунёв и Сафонов», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в матче, который прошёл вчера, 1 сентября, Лантратов при первом пропущенном голе выпустил мяч из руки, приземляясь на газон, а при втором — далеко отпустил мяч, после чего сбил в своей штрафной форварда «быков» Джона Кордобу, что привело к назначению пенальти в ворота железнодорожников.