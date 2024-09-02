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Тренер вратарей сборной России Кафанов: приятно удивлён игрой Латышонка

Тренер вратарей сборной России Кафанов: приятно удивлён игрой Латышонка
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил выступления вратаря «Зенита» Евгения Латышонка на тренировках национальной команды.

«Приятно удивлён игрой Латышонка. Психология и ментальность — прибавил. Не помню, чтобы вратарь, чья команда покинула РПЛ, приходил в лидирующую команду и становится первым номером. Рад за него. Поэтому он в сборной», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Евгений Латышонок перешёл в санкт-петербургский «Зенит» этим летом из калининградской «Балтики». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

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