Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России Кафанов заявил, что Сафонов сыграет в матче с Таиландом

Тренер вратарей сборной России Кафанов заявил, что Сафонов сыграет в матче с Таиландом
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился подробностями о предстоящем участии Матвея Сафонова в матче с Таиландом, а также рассказал о взаимодействии с тренерским штабом «ПСЖ».

— Тренер вратарей «ПСЖ» просил дать полный матч Сафонову со сборной, которая выше в рейтинге ФИФА. Он сыграет с Таиландом.

— Как происходит коммуникация с тренером вратарей «ПСЖ»?
— Он испанец. Онопко выступил в роли переводчика. Разговор получился очень лёгким, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября.

Материалы по теме
Виталий Кафанов: чем позже будет первая игра Сафонова в «ПСЖ», тем лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android