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Тренер вратарей сборной России Кафанов заявил, что Сафонов сыграет в матче с Таиландом

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился подробностями о предстоящем участии Матвея Сафонова в матче с Таиландом, а также рассказал о взаимодействии с тренерским штабом «ПСЖ».

— Тренер вратарей «ПСЖ» просил дать полный матч Сафонову со сборной, которая выше в рейтинге ФИФА. Он сыграет с Таиландом.

— Как происходит коммуникация с тренером вратарей «ПСЖ»?

— Он испанец. Онопко выступил в роли переводчика. Разговор получился очень лёгким, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября.