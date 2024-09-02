Виталий Кафанов: как Сафонов подтянется, Доннарумма даст осечку

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о конкуренции голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

— Сафонов способен выбить Доннарумму из состава в «ПСЖ»?

— Матвею нужно показывать на тренировках уровень не ниже Доннаруммы. Как он подтянется, то Доннарумма даст осечку, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.