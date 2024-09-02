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Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о прогрессе Давида Волка

Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о прогрессе Давида Волка
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил прогресс голкипера махачкалинского «Динамо» Давида Волка.

«За Волка очень рад. Я его привёл в «Рубин». Говорил, что у него большое будущее. Всё это время мы были на связи. Рад, что прогрессирует. Разговаривали с ним неделю назад. Если он будет держать планку, то я ему позвоню. Очень сильно играет», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Давид Волк принял участие в 10 матчах текущего сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 550 тыс.

Сборная России в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом. ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

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