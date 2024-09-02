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Виталий Кафанов высказался об игре вратаря «Краснодара» Агкацева

Виталий Кафанов высказался об игре вратаря «Краснодара» Агкацева
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился своим мнением о выступлениях голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в текущем сезоне.

«Стасик играет очень хорошо. Итоги будем подводить в мае. Стас выручает и приносит пользу. Пока всё идёт так, как сказал Матвей Сафонов», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 10 матчей, в которых пропустил семь мячей и в шести встречах сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн. Отметим, что этим летом российский голкипер продлил своё трудовое соглашение с клубом до 15 июня 2029 года.

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