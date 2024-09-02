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Виталий Кафанов назвал российского вратаря, который может уехать в Европу

Виталий Кафанов назвал российского вратаря, который может уехать в Европу
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что в ближайшее время в РПЛ есть только один российский голкипер, который может уехать в европейский клуб.

— Кто из российских вратарей РПЛ может уехать в Европу?
— Если в ближайшее время, то Саша Максименко, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Максименко провёл все семь матчей за «Спартак», в которых пропустил три мяча. В матчах на Кубок России голкипер не выходил на поле. Он выступает в системе красно-белых всю свою карьеру. В сезоне-2021/2022 Александр вместе с клубом стал обладателем Кубка страны. Дебютировал за сборную России 7 июня 2024 года в товарищеском матче со сборной Беларуси (4:0).

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