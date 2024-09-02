Шмейхель: грустно, что Фергюсон наблюдал за поражением «Ман Юнайтед» от «Ливерпуля»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель заявил, что легенда клуба Сэр Алекс Фергюсон наблюдал за разгромным поражением «красных дьяволов» от «Ливерпуля» (0:3) в матче 3-го тура АПЛ.

«Сидеть с Фергюсоном и наблюдать за этим. Для меня очень, очень грустно, что он это наблюдает. То, что он делал для этого футбольного клуба, было отличным временем. Фергюсон сделал что-то действительно экстраординарное с этим футбольным клубом. Всего этого больше нет», — приводит слова Шмейхеля The Sun.

«Ливерпуль» после этой победы набрал девять очков и поднялся на вторую строчку. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.