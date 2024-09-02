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Шмейхель: грустно, что Фергюсон наблюдал за поражением «Ман Юнайтед» от «Ливерпуля»

Шмейхель: грустно, что Фергюсон наблюдал за поражением «Ман Юнайтед» от «Ливерпуля»
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель заявил, что легенда клуба Сэр Алекс Фергюсон наблюдал за разгромным поражением «красных дьяволов» от «Ливерпуля» (0:3) в матче 3-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 35'     0:2 Диас – 42'     0:3 Салах – 56'    

«Сидеть с Фергюсоном и наблюдать за этим. Для меня очень, очень грустно, что он это наблюдает. То, что он делал для этого футбольного клуба, было отличным временем. Фергюсон сделал что-то действительно экстраординарное с этим футбольным клубом. Всего этого больше нет», — приводит слова Шмейхеля The Sun.

«Ливерпуль» после этой победы набрал девять очков и поднялся на вторую строчку. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.

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