Александр Тарханов: «Спартаку» надо делать так, как говорит Саша Мостовой

Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался о перестройке «Спартака» под руководством Деяна Станковича и поддержал мнение Александра Мостового о подходе к работе в клубе.

«Видно, что «Спартак» с новым тренером очень сильно перестраивается. Команда начала играть совершенно по-другому. Это хорошо для российского футбола и для болельщиков «Спартака», ведь это ведущий клуб в России. Поэтому в «Спартак» надо ставить больших тренеров. Надо так, как говорит Саша Мостовой, что в «Спартаке» не надо учиться тренерскому делу, а надо приходить и сразу давать результат», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.