Бышовец оценил вероятность перехода Батракова в «Зенит» в обозримом будущем

Известный российский тренер Анатолий Бышовец оценил прогресс 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Впечатление Батраков оставляет очень хорошее. Оно подкреплено его пониманием игры и техническим исполнением. Игровая мудрость в его возрасте говорит о большом будущем, а его технические возможности позволяют ему и участвовать в атаке, и находить единственные ходы и реализовывать их.

Следует ли его ждать в «Зените»? Нескольких матчей для этого мало. Нельзя упускать из вида и ту нагрузку, которая будет связана с переходом от матча к матчу. Сегодня о нём ещё начинают много говорить, и здесь тоже должна быть определённая реакция на возрастающее к нему внимание. Это чисто педагогический вопрос к тренеру. В этом плане можно вспомнить Тюкавина: он очень реально относится к тому, что происходит, и сегодня мы видим его игроком национальной команды. Думаю, Батраков на пути к этому. Я говорю о том, что было и много талантливых игроков, у которых не хватило возможности не остановиться при всех оценках, которые им давались на будущее», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Напомним, в семи сыгранных матчах нынешнего сезона за «Локомотив» Батраков забил три мяча и сделал пять результативных передач.