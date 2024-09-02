«Надеюсь, это была «разовая акция». Роман Шишкин — о крупном поражении «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о матче железнодорожников с «Краснодаром» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

— «Локомотив» хорошо начал сезон, думаю, залог успеха в том, что Галактионов работает уже достаточно давно, в команде появились целостность и взаимопонимание. Игроки на автомате выполняют требования, есть хорошие новобранцы. Молодая команда, быстрая, защитник Ньямси очевидно усилил команду. То есть по играм видно, что команда понимает, что делает. И все эти победы были не случайны… Но, к сожалению, такие матчи, как с «Краснодаром», могут перечеркнуть все эти хорошие слова в адрес «Локо». Во-первых, это прямой конкурент, во-вторых – игра дома, в третьих – нельзя так рассыпаться!

— Но всё же дело тут, скорее, в игре Лантратова и его ошибках, разве нет?

— Да, можно ссылаться на индивидуальные ошибки игроков, безусловно. Но если команда идёт на первом месте, если мы говорим о стабильности, я надеюсь, что всё-таки это была «разовая акция» в исполнении «Локо». С другой стороны, такие поражения бывают почти у всех, лидеры проигрывают и потом встают на ноги. После семи туров пока рано делать выводы, но заслуга всей команды и Галактионова в любом случае очевидна, — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».