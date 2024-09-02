Иван Таранов: «Краснодару» нужно доказывать свою состоятельность каждый день

Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов оценил игру «быков» в последнем матче РПЛ с «Локомотивом» (3:0), который прошёл вчера, 1 сентября.

«Хоть Лантратов «привёз» два мяча, но «Краснодар» по игре смотрелся лучше, чем «Локомотив». У «быков» был неудачный старт сезона. Но Мурад Олегович смог достучаться до ребят, и до самих футболистов дошло, что с такими амбициями нельзя так выступать. Все довольны содержанием матча с «Локомотивом» и тем, как все друг за друга бились. Мастерство есть у всех футболистов, поэтому дисциплина и мотивация повлияли на недавнюю победу.

Галицкому можно быть довольным атакующим футболом и результатом в игре с «Локомотивом». Но вопрос в том, как будет показывать себя команда на длинной дистанции. Как говорится, «цыплят по осени считают». Нужно доказывать свою состоятельность каждый день», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.