Экс-игрок «Зенита» обрисовал мрачные перспективы Соболева в Санкт-Петербурге

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев оценил шансы новичка команды Александра Соболева закрепиться в основном составе.

«Я так подозреваю, была договорённость с «Крыльями Советов», что если Соболев приходит, то в самарскую команду переходит Сергеев. Получается, что одним нападающим меньше. Дальше задача у того же Соболева выиграть конкуренцию у Лусиано и у Кассьерры. Кассьерра пока человек номер один, который играет при любых раскладах и при любых схемах. Лусиано пока выступает в роли атакующего полузащитника, по крайней мере, в первой игре я его таковым увидел.

Соболеву нужно будет ждать либо какого-то кубкового матча, где будет ротация состава. Там ему будет нужно что-то сверхъестественное показывать, чтобы убеждать тренерский штаб в том, что он игрок основного состава в чемпионате», — приводит слова Николаева «Спорт день за днём».

Напомним, 27-летний Соболев официально перешёл в «Зенит» 30 августа. Данный трансфер был негативно воспринят значительной частью болельщиков в Санкт-Петербурге.