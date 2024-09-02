Иван Таранов: Джон Кордоба во многих эпизодах играет грязно

Бывший защитник ЦСКА и «Краснодара-2» Иван Таранов высказался о поведении форварда Джона Кордобы на поле и его манере игры.

«Кордоба отличается тем, что любит очень много говорить с судьями, хотя во многих эпизодах играет грязно. Можно вспомнить, какую травму он нанёс Андрею Лунёву. Явно было видно, что Кордоба не успевал, а вратарь складывался. Видимо, такой характер у нападающего. Задача тренера и руководства клуба работать с Кордобой», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Кордоба выступает в составе российской команды с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.