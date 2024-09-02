Захарян забрал номер Карпина, признание ошибки в матче Калинской. Главное к вечеру

Арсен Захарян отныне будет играть за «Реал Сосьедад» под номером 8, USTA признала ошибку в матче Калинской, а Артём Дзюба отреагировал на переход Александра Соболева в «Зенит». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 сентября.

Футбол

Дзюба тремя словами отреагировал на трансфер Соболева в «Зенит»

Литвинов рассказал, как Соболев попрощался с игроками «Спартака»

Арсен Захарян сменил игровой номер в «Реале Сосьедад»

Хоккей

Кожевников: то, что Разин попутал берега, я понял ещё в плей-офф

Карбери рассказал, с какими партнёрами по звену будет тренироваться Александр Овечкин

«Авангард» определился с капитаном и ассистентами на предстоящий сезон КХЛ

Теннис

USTA признала ошибку в матче Калинской с Хаддад-Майей на US Open — 2024

Энди Роддик иронично высказался о судейской ошибке в матче Калинской на US Open — 2024

Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Бокс/ММА

Шара Буллет выступит на турнире UFC 308, есть соперник

UFC удалил пост о том, что бой Волкова станет соглавным на турнире в Абу-Даби

Баскетбол

Названа позиция клубов Евролиги по возможному возвращению ЦСКА

«Он был в списке Леброна». Назван игрок, которого постараются заполучить «Лейкерс»

Авто

Фигурное катание

«Ангелы Плющенко» выиграли суд против матери бывшей ученицы, ушедшей к Тутберидзе

«Постараюсь четверной». Сын Евгения Плющенко пообщался с Александром Овечкиным

Другие