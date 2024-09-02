Захарян забрал номер Карпина, признание ошибки в матче Калинской. Главное к вечеру
Арсен Захарян отныне будет играть за «Реал Сосьедад» под номером 8, USTA признала ошибку в матче Калинской, а Артём Дзюба отреагировал на переход Александра Соболева в «Зенит». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 сентября.
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- Дзюба тремя словами отреагировал на трансфер Соболева в «Зенит»
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- Арсен Захарян сменил игровой номер в «Реале Сосьедад»
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