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Новости спорта 2 сентября: Соболев Зенит, Карпин Захарян Реал Сосьедад, Калинская ошибка теннис, сборная России футбол

Захарян забрал номер Карпина, признание ошибки в матче Калинской. Главное к вечеру
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Арсен Захарян отныне будет играть за «Реал Сосьедад» под номером 8, USTA признала ошибку в матче Калинской, а Артём Дзюба отреагировал на переход Александра Соболева в «Зенит». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 сентября.

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