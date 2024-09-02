Дмитрий Черышев: высокие ожидания от Тюкавина могут негативно сказываться на его игре

Известный российский тренер Дмитрий Черышев оценил перспективы московского «Динамо» в нынешнем сезоне, а также призвал не драматизировать четырёхматчевую безголевую серию нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Играть все матчи в одном стиле очень сложно, но «Динамо» старается придерживаться своей линии и находится в верхней части турнирной таблицы. Задача «Динамо» — не опускать руки и продолжать в том же духе. Так что я думаю, что у бело-голубых всё будет хорошо.

Всё ли хорошо будет у Константина Тюкавина? Бывают отрезки, когда нападающий не может забить. В такие моменты нужен какой-то толчок или позитивный момент, чтобы у игрока всё развернулось. Тюкавин — хороший футболист. Просто он провёл выдающийся прошлый сезон, а теперь все требуют от него улучшения предыдущих результатов. Это влияет на ожидания от его игры и может негативно сказываться на самом футболисте», — приводит слова Черышева Metaratings.

Напомним, в последний раз Тюкавин отмечался голом 3 августа в матче 3-го тура РПЛ с «Акроном» (2:0).