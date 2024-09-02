«То, что происходит, ненормально». Нападающий «Факела» Каштанов — о ситуации в клубе

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов прокомментировал положение дел в команде после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились «Ростов» и воронежский «Факел». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». Матч завершился победой хозяев — 4:1.
«Почему такой сегодня результат? Мы много где не успевали. Надо не бояться играть один в один, нужно готовиться и исправлять ситуацию. Но то, что сейчас у нас происходит, ненормально. Нам надо забыть всё это и двигаться дальше», — приводит слова Каштанова «РБ Спорт».
Напомним, «Факел» набрал четыре очка в семи матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В их активе одна победа, одна ничья и четыре поражения. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.
- 2 сентября 2024
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