Нойер — о Мюллере: он несёт в себе ДНК «Баварии»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о нападающем и одноклубнике Томасе Мюллере, который вчера, 1 сентября, побил рекорд по количеству матчей за мюнхенский клуб в игре 2-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:0).

«Что делает Томаса особенным? То, что он несёт в себе ДНК «Баварии». Он парень, который всегда хочет побеждать. Я не думаю, что знаю другого футболиста, который был бы столь же амбициозен, как он, или который настолько быстро учился бы так многому. Неважно, какую игру ему поставят, он может исполнить её в мгновение ока. Томас просто победитель. Нам нужны такие игроки.

Томас выступает за общение, как никто другой. Он держит ребят на верном пути, много разговаривая на поле и думая стратегически, особенно о том, как мы вместе атакуем и защищаемся спереди. Когда мы играли без зрителей в период коронавируса, все, кто смотрел по телевизору, слышали, как много Томас общается во время игры. Это был очень важный фактор, особенно в играх плей-офф в Лиссабоне, когда мы выиграли Лигу чемпионов. В последние годы Томас также научился всё больше и больше слушать. Он уделяет много внимания другим и воспринимает их как равных. Он очень живой и может хорошо реагировать на критику.

Томас также умеет чувствовать момент. У него нюх на то, чтобы быть в нужном месте и принимать правильные решения. И он может читать вратаря соперника. Мне всегда нравятся сложные задачи на тренировках против него. За пределами поля мы оба много говорим о вещах, которые важны для «Баварии», о вещах, которые нас волнуют. Томас — человек очень честный и прямой. Его баварский менталитет совпадает с моим рурским менталитетом. Томас создал эпоху в «Баварии». Мы дважды выиграли Лигу чемпионов и выиграли 11 чемпионских титулов подряд. Без Томаса Мюллера, его качеств как футболиста и его характера ничего из этого не было бы возможным. Вот почему он для меня имеет наивысший приоритет не только в «Баварии», но и в сборной Германии, с которой мы вместе стали чемпионами мира в 2014 году. Вряд ли есть игроки, которые могут сравниться с Томасом Мюллером.

Я очень рад, что так долго играл в одной команде с Томасом. Он всегда шутит и поддерживает нас в хорошем настроении. Я думаю, что он игрок, который знает наизусть больше всего шуток. Он выглядит странно на некоторых фотографиях с празднования и забавно танцует на вечеринках в честь титула. У меня было так много моментов с ним, которые мне нравится вспоминать. И я думаю, что их будет ещё больше», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».

Напомним, на данный момент в активе Мюллера 710 матчей. Игрок обошёл по этому показателю бывшего голкипера «Баварии» Зеппа Майера.