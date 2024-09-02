Таранов: трансферная политика ЦСКА летом сработала так себе, нет усилений среди новичков

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов оценил летнюю трансферную политику клуба и поделился мнением о текущем состоянии команды под руководством Марко Николича.

«ЦСКА особо не поменялся, но поменялся стиль игры. Команда стала играть более надёжно в обороне и доводить игры до логической концовки. Нельзя не отметить более строгую руку Николича, чем Федотова.

Что касается трансферов, то ЦСКА не особо усилился в линии атаки. Это может повлиять с отрицательной стороны в матчах с конкурентами. Но Мусаев начал забивать, а Дивеев ушёл на второй план. На мой взгляд, трансферная политика ЦСКА летом сработала так себе. Среди новичков нет усилений. Наверное, в клубе на это имеются какие-то причины», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.