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Антон Зиньковский и Арсен Адамов вызваны в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Антон Зиньковский и Арсен Адамов вызваны в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский и защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий на правах аренды за «Ахмат», вызваны в сборную России для подготовки к матчам с Вьетнамом и Таиландом, сообщает пресс-служба национальной команды.

Примечательно, что Адамов, в отличие от Зиньковского, не фигурировал в расширенном списке кандидатов.

На счету 28-летнего Зиньковского пять матче в РПЛ за красно-белых в нынешнем сезоне, в которых футболист не отметился результативными действиями.

24-летний Адамов принял участие в семи играх за команду из Грозного в элитном дивизионе чемпионата России текущего сезона, также не отметившись голами и передачами.

Напомним, сборная России сыграет с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября соответственно. Оба своих последних товарищеских матча подопечные Валерия Карпина выиграли с одинаковым счётом 4:0 — 21 марта у Сербии и 7 июня у Беларуси. Перед этим, в ноябре 2023 года россияне нанесли сокрушительное поражение сборной Кубы (8:0).

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