Игрок «Спартака» Литвинов: если уходить из команды, то надо рассматривать Европу

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ростов» и рассказал о своём отношении к текущей ситуации в команде.

«У меня ничего не спрашивали. Честно. Это всё без меня прошло. Я был в курсе вопросов по поводу меня. Я многим говорил уже, что если уходить, то рассматривать надо только Европу. Я в «Спартаке» сейчас, доволен. Понятно, что в какие-то моменты меньше игрового времени, но это футбол», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2024/2025 Литвинов провёл за «Спартак» семь матчей в Российской Премьер-Лиге, но не сумел отметиться в них результативными действиями. Московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков за семь туров. Возглавляет таблицу РПЛ санкт-петербургский «Зенит».