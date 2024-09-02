Таранов: «Крылья» — не разочарование, в команде постоянно происходит отток футболистов

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о неудачном старте самарцев в нынешнем сезоне.

«Я бы не сказал, что «Крылья Советов» — это разочарование в этом сезоне. Потому что одно исходит из другого. В Самаре в основном идёт отток игроков, нежели чем покупка или сохранение футболистов. Если Сергеев вернётся в команду, то у Самары дела поправятся. Такой результат команды связан с тем, что футболисты ещё не сыграны. А также неизвестно, впишутся ли новички в команду. Те же Гарре и Бейл пропустили очень много из-за травм, это тоже очень сильно сказалось.

Я думаю, что у Осинькина есть определённый кредит доверия. Это системный человек, поэтому не думаю, что руководство пойдёт на меры, чтобы убрать тренера и взять нового человека. Ему ещё предоставят время, чтобы исправить ситуацию. Я считаю, что он справится с задачей, так как уже это делал», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров нового сезона РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.