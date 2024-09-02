В РФС подтвердили гибель финансового директора организации Арсения Замятина и его жены

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили гибель финансового директора организации Арсения Замятина и его супруги в результате крушения вертолёта на Камчатке 31 августа.

«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмёт на себя расходы на организацию похорон», — приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба организации.

Напомним, вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь после того, как отправился от вулкана Вачкажец в камчатский посёлок Николаевка. Подчёркивалось, что на борту самолёта находилось 22 человека (19 пассажиров и три члена экипажа). Обломки воздушного судна обнаружили в 900 метрах от места, где последний раз его экипаж выходил на связь.