Первая лига: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 2 сентября, матчем «Ротор» — «Чайка» (0:0) завершился 8-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 8-го тура:

«Енисей» — «Балтика» — 1:2;

«Уфа» — «Торпедо» Москва — 0:1;

«Урал» — «Алания» — 3:1;

«Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск» — 1:0;

«Сокол» — «Шинник» — 0:0;

«КАМАЗ» — «Нефтехимик» — 0:0;

«Черноморец» — «Родина» — 2:2;

«Сочи» — «Тюмень» — 3:0;

«Ротор» — «Чайка» — 0:0.

Таким образом, по итогам 8-го тура нового сезона Первой лиги турнирную таблицу с 18 набранными очками возглавляет тульский «Арсенал». На втором месте находится «Урал» с 17 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо», набравшее 16 очков. В зоне прямого вылета из Первой лиги на момент окончания 8-го тура находятся «Шинник», «Тюмень» и «СКА-Хабаровск».