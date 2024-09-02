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Первая лига: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

Первая лига: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 2 сентября, матчем «Ротор» — «Чайка» (0:0) завершился 8-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 8-го тура:

  • «Енисей» — «Балтика» — 1:2;
  • «Уфа» — «Торпедо» Москва — 0:1;
  • «Урал» — «Алания» — 3:1;
  • «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск» — 1:0;
  • «Сокол» — «Шинник» — 0:0;
  • «КАМАЗ» — «Нефтехимик» — 0:0;
  • «Черноморец» — «Родина» — 2:2;
  • «Сочи» — «Тюмень» — 3:0;
  • «Ротор» — «Чайка» — 0:0.

Таким образом, по итогам 8-го тура нового сезона Первой лиги турнирную таблицу с 18 набранными очками возглавляет тульский «Арсенал». На втором месте находится «Урал» с 17 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо», набравшее 16 очков. В зоне прямого вылета из Первой лиги на момент окончания 8-го тура находятся «Шинник», «Тюмень» и «СКА-Хабаровск».

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