«Это не нормально». Арбитр Федотов раскритиковал работу Казарцева в матче ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Василия Казарцева в матче 7-го тура РПЛ между «Химками» и ЦСКА, которая завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-синих.

«Казарцев, как обычно, в своём репертуаре. Особенно не понравился эпизод в конце первого тайма: мяч ушёл на угловой, VAR начал проверять возможную игру рукой, а Казарцев дал свисток на перерыв. Арбитр должен исходить из того, что не надо заканчивать игру, пока не закончилась проверка. А Казарцев устроил театр одного актёра. Мало того что время на секундомере не закончилось, так он ещё и угловой не дал. И пошёл исполнять: палец к уху и прочее. Казарцеву, видимо, скучно становится, поэтому устраивает шоу.

Вопрос к департаменту: для чего вам этот человек? Шут на поле нужен? Хорошо, пускай будет. Чтобы всем было весело. Людям скучно, когда арбитры хорошо работают. Вот и с Казарцевым так же: скучает и начинает придумывать. Для других это, может быть, нормально. Но это не нормально», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.