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Защитник «Спартака» Никита Чернов пропустит около двух месяцев из-за перелома стопы

Защитник «Спартака» Никита Чернов пропустит около двух месяцев из-за перелома стопы
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У защитника московского «Спартака» Никиты Чернова диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы в результате столкновения, произошедшего на тренировке, сообщает пресс-служба красно-белых.

Сообщается, что вернуться на поле футболист сможет приблизительно через два месяца. На данный момент специалисты разрабатывают дальнейший план по лечению игрока.

В сезоне-2024/2025 28-летний Чернов принял участие в четырёх матчах «Спартака» в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Помимо этого, на его счету две игры в рамках Кубка России, в которых он также не забил голов и не отдал результативных передач. Это четвёртый сезон защитника в составе столичной команды.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после семи матчей.

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