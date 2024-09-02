«Ротор» и «Чайка» поделили очки в последнем матче 8-го тура Первой лиги

Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и песчанокопская «Чайка». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступил Константин Аверьянов. Встреча завершилась вничью — 0:0.

Футболисты так и не смогли открыть счёт в игре. В ходе матча арбитр показал четыре жёлтых карточки.

После 8-го тура таблицу Первой Лиги возглавляет тульский «Арсенал» (18). На второй строчке расположился екатеринбургский «Урал» (17). Тройку замыкает московское «Торпедо» (16). «Чайка» (13) занимает пятое место, тогда как «Ротор» (12) располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Чайка» отправится в гости к «СКА-Хабаровск». «Ротор» также сыграет на чужом поле с «Уралом».