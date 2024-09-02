Арбитр Федотов оценил работу Иванова в матче «Пари НН» — ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высоко оценил работу судьи Сергея Иванова в матче 7-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом», который закончился со счётом 3:0 в пользу действующего чемпиона РПЛ.

«Хороший матч для Иванова, даже очень хороший. Всё ровно, одинаково, бежит, успевает, разбирается. Молодец.

На 59-й минуте — непростой момент. Главное — Иванов увидел, что игрок «Зенита» сыграл в мяч, а футболист «Пари НН» опоздал и выставил ногу в сторону. Арбитр показал, что была игра в мяч, и не стал назначать штрафной в пользу «Зенита» — просто продолжил игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ранее Федотов раскритиковал судью Василия Казарцева за работу на матче «Химки» — ЦСКА (0:3).