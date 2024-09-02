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Томас Мюллер прокомментировал своё историческое достижение

Томас Мюллер прокомментировал своё историческое достижение
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал своё историческое достижение. Мюллер достиг наибольшего количества матчей среди игроков в истории клуба (710).

«Я всегда говорил, что такие рекорды для меня не так важны. Будет ли это 710, 712 или 325 игр, для меня не имеет значения. Я больше рад забитому голу в матче, который был технически блестящим», — приводит слова Мюллера DAZN.

Мюллер установил рекорд в матче 2-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:0), в котором отметился голом.

Германия — Бундеслига . 2-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Кейн – 38'     2:0 Мюллер – 78'    

В текущем сезоне Томас Мюллер провёл три матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Всего за 710 игр Мюллер забил 286 голов и отдал 274 результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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