Экс-защитник ЦСКА Таранов: Николич выглядит более требовательным и амбициозным

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов оценил текущее состояние команды и поделился мнением о работе нового тренера Марко Николича, который возглавил армейцев в июне 2024 года.

— ЦСКА нащупывает свою игру? Или в матче с такими соперниками об этом рано говорить?

— С такими соперниками ЦСКА не имеет права допускать осечки, что они и продемонстрировали, уверенно одержав победы над «Химками» и «Акроном».

— Видна ли разница в игре команды со сменой тренера? Нет ощущения, что Федотов вполне мог давать такой же результат?

— С приходом Николича армейцы стали меньше пропускать и доводить матчи до логического завершения. Думаю, микроклимат в команде тоже несколько изменился. Кажется, что при Федотове команда не вытягивала концовки матчей из-за психологии. Николич выглядит более требовательным и амбициозным. Валентинович со стороны выглядел добрым папой, а сейчас у команды есть тренер, — приводит слова Таранова Metaratings.

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов.