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«Челси» забил больше всех голов дома во всех турнирах в 2024 году среди команд топ-5 лиг

«Челси» забил больше всех голов дома во всех турнирах в 2024 году среди команд топ-5 лиг
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Лондонский «Челси» является лидером по забитым мячам в домашних матчах во всех турнирах в 2024 году среди клубов из пяти сильнейших европейских чемпионатов (Англия, Италия, Испания, Германия, Франция).

К данному моменту «синие» провели в этом году 17 игр на «Стэмфорд Бридж», забив 47 голов.

Примечательно, что, несмотря на столь впечатляющую результативность на своём поле, «аристократы» закончили минувший сезон в АПЛ лишь на шестой строчке, а в этом и вовсе занимают 11-е место после трёх туров.

В последнем матче 1 сентября команда Энцо Марески сыграла дома вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче чемпионата Англии. В следующей игре, после перерыва на матчи сборных, «Челси» 14 сентября отправится в гости к «Борнмуту» в рамках АПЛ.

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